Воспитанники отделения для несовершеннолетних Полярнозоринского КЦСОН прошли обучение гончарному мастерству

Воспитанники и специалисты отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения в Полярных Зорях, посетили серию мастер-классов по обучению гончарному мастерству. Мероприятия прошли в рамках сотрудничества и благотворительной волонтёрской деятельности учреждения и семейной студии керамики «Морошка».

Секретами создания уникальных гончарных изделий с ребятами и командой КЦСОН поделилась руководитель студии Наталия Моор.

Серия мастер-классов помогла юным северянам узнать больше о ремесле гончара, окунуться в уютную атмосферу творчества и волшебства. В процессе занятий ребята поэтапно овладели разными техниками, изучили свойства материалов, а также инструменты, с которыми работают художники. В ходе занятий они освоили работу с гончарным кругом, создавая разные предметы посуды – кувшины, тарелки и чашки. Такой вид деятельности помог старшим воспитанникам отделения поэкспериментировать, творчески продумать свои изделия. Ребята также изучили особенности декорирования – окраску ангобами и создание рельефов.

Итогом совместной работы стал уникальный набор ярких, самобытных предметов посуды, украшенных драконами, звездами и сердечками. Керамика в исполнении ребят стала частью выставки произведений гончарного мастерства, созданных взрослыми и детьми в семейной студии «Морошка». В дружеской и по-домашнему тёплой обстановке воспитанникам Полярнозоринского КЦСОН вручили дипломы и подарки за активное участие в проекте. На мероприятии в Центральной городской библиотеке Полярных Зорь старшие ребята провели уже свой собственный мастер-класс, поделившись со всеми желающими полученными на мастер-классах навыками.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, студия керамики «Морошка» открылась в городе атомщиков при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь проводятся занятия по ручной лепке, глазуровке и росписи для северян от 4 лет. Осенью в студии стартовали особенные мастер-классы, в процессе которых гости создавали собственные семейные сервизы. Работы полярнозоринцев, в том числе и воспитанников КЦСОН презентовали на итоговой выставке, прошедшей в местной библиотеке.

Фото: https://gov-murman.ru