Воспитанники отделения конькобежного спорта СШОР №4 впервые в этом учебном году вышли на лед Центрального стадиона Мурманска

Посмотреть, как организован тренировочный процесс, и пообщаться со спортсменами приехал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Наши конькобежцы возвращаются к занятиям на одной из самых больших площадок. Работы по заливке льда на стадионе организованы с помощью спецтехники спортивной школы и ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Площадка готова — можно проводить все необходимые тренировочные мероприятия. Если позволят погодные условия, использовать её будем по максимуму.

Также глава администрации Мурманска отметил, что катки востребованы не только спортсменами, но и жителями заполярной столицы. В городе проводится большая работа для того, чтобы активный отдых мурманчан и гостей был безопасным и комфортным.

Так, на территориях образовательных учреждений расположено 13 хоккейных кортов, предназначенных для катания и проведения зимних игр. Этой зимой открылся уникальный каток на территории спортивного комплекса «Снежинка». Работа по созданию открытых ледовых площадок будет продолжена.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24326&page=1