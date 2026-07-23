Воспитанники подготовительной группы апатитского детского сада №46 с познавательной экскурсией посетили службу гражданской защиты

В целях формирования у юных северян навыков безопасности жизнедеятельности в летний период МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» с познавательной экскурсией посетили воспитанники подготовительной группы МБДОУ №46 г. Апатиты.

Светлана Владимировна Шутенко, начальник курсов ГО и ЧС, рассказала детям про безопасное поведение на водных объектах в летний период, об основных правилах при купании, объяснила, почему важно соблюдать меры предосторожности, так же ребята узнали, как действовать в случае возникновения пожара и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций при посещении лесов, как важно беречь природу и убирать за собой мусор.

В завершении беседы ребята посмотрели обучающий фильм «Улыбка природы».

Николай Владимирович Пчельников, спасатель профессиональной аварийно-спасательной службы, рассказал и показал ребятам приёмы первой помощи при переломах и кровотечениях, а также об опасности укусов насекомых в летний период.

Сергей Витальевич Павлинов, и.о. начальника АСС ПАСС, продемонстрировал аварийно-спасательный автомобиль и инструменты.

Юные апатитчане посетили единую дежурно-диспетчерскую службу и систему «112», где Яков Валерьевич Обухов, начальник пункта управления ЕДДС, познакомил их с системой «Безопасный город» и рассказал, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность города, напомнил ребятам номера для вызова экстренных служб.

Фото: (МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»): https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/545360/#&gid=1&pid=3