Воспитанники Школы хоккея Сергея Фёдорова побывали с образовательной поездкой в Москве

Двадцать пять лучших воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова из Кировска и Апатитов в сопровождении лучших тренеров и наставников медиа-школы «ДРОЗД» совершили образовательную поездку в Москву.

В ходе неё они не только познакомились со столицей нашей страны, но и побывали в знаковых для отечественного хоккея местах. Организацию поездки взяла на себя компания «ФосАгро» - инициатор открытия Школы хоккея Сергея Фёдорова в двух городах Мурманской области – Кировске и Апатитах.

- Родившись в Кировске, за три года существования этот проект уже доказал свою востребованность и актуальность и в конце прошлого года получил свое продолжение в Апатитах. А это значит, что заниматься этим мужественным и зрелищным видом спорта могут еще больше ребят. Уверен, что среди них уже есть те, чьи имена уже совсем скоро узнает вся страна, - отметил заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта на базе Ледового дворца «Апатит Арена» в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро», которую поддержал прославленный хоккеист трёхкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стенли, главный тренер обладателя Кубка Гагарина московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров.

В первые годы работы в школе бесплатно занимались 130 юных спортсменов, в том числе воспитанники образовательной программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»). В октябре 2023 года при поддержке «ФосАгро» Школа хоккея Сергея Фёдорова открылась и в Апатитах. Здесь она также работает в структуре автономной некоммерческой организации «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области. С открытием школы в Апатитах общее число её воспитанников в обоих городах достигло 280 спортсменов.

В ходе образовательной поездки в столицу России юные спортсмены побывали на обзорной экскурсии по Москве, посетили Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, «Москвариум» и павильон «Космос» на ВДНХ, а также парк «Зарядье». Особый интерес у ребят вызвало посещение «ЦСКА Арены», где они побывали в Музее спортивной славы ЦСКА, а также встретились с обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, защитником Ярославом Дыбленко. Маленькие хоккеисты даже смогли сфотографироваться с Кубком, который обычно скрыт от глаз посетителей арены. Еще одним сюрпризом для ребят стала встреча с армейским маскотом - талисманом команды ЦСКА.

На память о визите воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова из Кировска и Апатитов в Музее спортивной славы ЦСКА останется памятный адрес. Его двукратной олимпийской чемпионке Светлане Ишмуратовой вручил заместитель директора АНО «ДРОЗД - Хибины» Сергей Губкин.

- С «ФосАгро» мы знакомы давно и очень сдружились. Компания оказывает большую поддержку лыжному спорту и Федерации лыжных гонок. И я хочу сказать огромное спасибо за то огромное внимание, которое компания уделяет детям. «ФосАгро» прикладывает все усилия для развития молодого поколения. С ребятами занимаются не только спортом, но и патриотическим воспитанием, куют кадры для всей нашей страны. Здорово, что у детей есть возможность путешествовать. У нас огромная удивительная страна, и ребятам нужно показывать, насколько она многогранная и разносторонняя, - рассказала Светлана Ишмуратова двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по биатлону.

Ярким и запоминающимся для участников поездки событием стал матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо», который они посетили не только в качестве болельщиков, но и учеников. Ведь это – отличная возможность своими глазами наблюдать технику и приемы профессиональных спортсменов.

- Я первый раз побывал в Москве и мне очень понравилась эта поездка – и экскурсии, и посещение «ЦСКА Арены». Но больше всего мне понравился матч, где моя любимая команда играла с «Торпедо». Я болею за ЦСКА, потому что мне нравится, как они играют. Это было круто! - поделился впечатлениями Виктор Соколович, воспитанник Школы хоккея Сергея Фёдорова в Кировске.

Компания «ФосАгро» намерена и впредь поддерживать работу Школы хоккея Сергея Фёдорова. В 2020-2023 годах на обеспечение её деятельности было направлено более 27,8 млн рублей.

Фото предоставлено АНО «ДРОЗД-Хибины».