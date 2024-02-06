Президент поручил изучить включение нескольких проектов в план развития Севморпути«Аллергодесант» работал в Видяево: в амбулатории гарнизона приём провели 18 специалистов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.24 12:25

Воспитанники Школы хоккея Сергея Фёдорова побывали с образовательной поездкой в Москве

Двадцать пять лучших воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова из Кировска и Апатитов в сопровождении лучших тренеров и наставников медиа-школы «ДРОЗД» совершили образовательную поездку в Москву.

В ходе неё они не только познакомились со столицей нашей страны, но и побывали в знаковых для отечественного хоккея местах. Организацию поездки взяла на себя компания «ФосАгро» - инициатор открытия Школы хоккея Сергея Фёдорова в двух городах Мурманской области – Кировске и Апатитах.

- Родившись в Кировске, за три года существования этот проект уже доказал свою востребованность и актуальность и в конце прошлого года получил свое продолжение в Апатитах. А это значит, что заниматься этим мужественным и зрелищным видом спорта могут еще больше ребят. Уверен, что среди них уже есть те, чьи имена уже совсем скоро узнает вся страна, - отметил заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта на базе Ледового дворца «Апатит Арена» в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро», которую поддержал прославленный хоккеист трёхкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Стенли, главный тренер обладателя Кубка Гагарина московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров.

В первые годы работы в школе бесплатно занимались 130 юных спортсменов, в том числе воспитанники образовательной программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»). В октябре 2023 года при поддержке «ФосАгро» Школа хоккея Сергея Фёдорова открылась и в Апатитах. Здесь она также работает в структуре автономной некоммерческой организации «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области. С открытием школы в Апатитах общее число её воспитанников в обоих городах достигло 280 спортсменов.

В ходе образовательной поездки в столицу России юные спортсмены побывали на обзорной экскурсии по Москве, посетили Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, «Москвариум» и павильон «Космос» на ВДНХ, а также парк «Зарядье». Особый интерес у ребят вызвало посещение «ЦСКА Арены», где они побывали в Музее спортивной славы ЦСКА, а также встретились с обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, защитником Ярославом Дыбленко. Маленькие хоккеисты даже смогли сфотографироваться с Кубком, который обычно скрыт от глаз посетителей арены. Еще одним сюрпризом для ребят стала встреча с армейским маскотом - талисманом команды ЦСКА.

На память о визите воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова из Кировска и Апатитов в Музее спортивной славы ЦСКА останется памятный адрес. Его двукратной олимпийской чемпионке Светлане Ишмуратовой вручил заместитель директора АНО «ДРОЗД - Хибины» Сергей Губкин.

- С «ФосАгро» мы знакомы давно и очень сдружились. Компания оказывает большую поддержку лыжному спорту и Федерации лыжных гонок. И я хочу сказать огромное спасибо за то огромное внимание, которое компания уделяет детям. «ФосАгро» прикладывает все усилия для развития молодого поколения. С ребятами занимаются не только спортом, но и патриотическим воспитанием, куют кадры для всей нашей страны. Здорово, что у детей есть возможность путешествовать. У нас огромная удивительная страна, и ребятам нужно показывать, насколько она многогранная и разносторонняя, - рассказала Светлана Ишмуратова двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по биатлону.

Ярким и запоминающимся для участников поездки событием стал матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо», который они посетили не только в качестве болельщиков, но и учеников. Ведь это – отличная возможность своими глазами наблюдать технику и приемы профессиональных спортсменов.

- Я первый раз побывал в Москве и мне очень понравилась эта поездка – и экскурсии, и посещение «ЦСКА Арены». Но больше всего мне понравился матч, где моя любимая команда играла с «Торпедо». Я болею за ЦСКА, потому что мне нравится, как они играют. Это было круто! - поделился впечатлениями Виктор Соколович, воспитанник Школы хоккея Сергея Фёдорова в Кировске.

Компания «ФосАгро» намерена и впредь поддерживать работу Школы хоккея Сергея Фёдорова. В 2020-2023 годах на обеспечение её деятельности было направлено более 27,8 млн рублей.

 

Фото предоставлено  АНО «ДРОЗД-Хибины».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)15:45«МедПросвет». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян выступают за закрытие микрофинансовых организаций-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, доллар и евро снижаются к официальному курсу-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Теперь с гражданами-должниками может взаимодействовать робот-коллектор
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика