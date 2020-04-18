Воспитанники социального приюта «Берегиня» присоединились к флешмобу #СпортКаждыйДень

Акция #СпортКаждыйДень #ДаЗдоровью набирает обороты. С начала апреля к ней присоединились жители 30 регионов России. В Заполярье акция проходит уже второй год. В нынешних условиях самоизоляции жители Мурманской области проводят онлайн-зарядки в социальных сетях.

Одно из таких спортивных занятий, в рамках календаря «Партия добрых дел», вчера прошло на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кола. На тренировку по скайпу встретились воспитанники соцприюта «Берегиня» и тренер по рукопашному бою Детско-юношеской спортивной школы Кольского района, сторонник партии Александр Хлебопашенко.

Первым делом тренер настроил ребят на нужный темп. Александр Хлебопашенко продемонстрировал воспитанникам «Берегини» разминку, которую выполняют представители единоборств.

- Главное - хорошо разогреться и размяться, - комментировал упражнения тренер, - При этом, не забывайте правильно дышать. Руки вверх, а после в стороны. Туловище вправо, а затем влево.

Ребята старательно повторяли движения за спортсменом. Судя по звонкому смеху, зарядка им пришлась по душе.

После разминки они выполнили отжимания и походили в приседе.

- Коллектив Детско-юношеской спортивной школы Кольского района надеется, что упражнения вам понравились, ваше настроение улучшилось, и вы обязательно продолжите тренировки, - подытожил Александр Хлебопашенко. - Любите спорт, и он ответит вам тем же!