Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №4 завоевали медали Чемпионата и Первенства СЗФО по горнолыжному спорту

С 20 по 23 января в городе Полярные Зори на горнолыжном комплексе «Салма» прошли межрегиональные соревнования, собравшие более 50 сильнейших участников в возрасте от 16 до 20 лет.

Программа соревнований включала дисциплины «слалом» и «слалом-гигант».

По итогам напряженной спортивной борьбы Алиса Абрамова заняла заслуженное первое место, Денис Попиков – третье.

Для участия в соревнованиях атлетов подготовила тренер по горнолыжному спорту Спортивной школы олимпийского резерва №4 Елена Шевченко.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31798&page=1