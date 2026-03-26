В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.26 10:15

«Воспитатель года – 2026»: в Мурманской области стартовал главный конкурс для педагогов дошкольного образования

В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» — «Воспитатель года Мурманской области – 2026». Торжественное открытие состоялось на площадке Министерства образования и науки Мурманской области.

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года и направлен на развитие профессионального мастерства педагогов дошкольного образования, распространение лучших практик и повышение престижа профессии. В этом году в региональном этапе принимают участие более 20 педагогов — победителей муниципальных этапов. В их числе как опытные воспитатели, так и молодые специалисты, представленные в номинации «Педагогический дебют».

Участникам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых проведение педагогических мероприятий с детьми, работа с родителями, а также демонстрация профессиональных компетенций.

С приветственным словом к педагогам обратилась министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Сегодня в зале – самые яркие, инициативные, влюблённые в своё дело педагоги. Для каждого из вас это возможность не только показать свой профессионализм, но и найти единомышленников, обменяться опытом, найти новое вдохновение. 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования – это подчеркивает особую значимость вашего труда. И такие конкурсы не только помогают всесторонне раскрыть потенциал педагогов, но и задают новые ориентиры для развития всей системы дошкольного образования», – отметила министр.

Итоги регионального этапа конкурса подведут 27 марта. Победитель представит Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2024 года установлены премии финалистам, призёрам и победителям регионального этапа в номинации «Воспитатель года» от 25 до 300 тысяч рублей, победителю в номинации «Педагогический дебют» — 50 тысяч рублей.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564383/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Выявят любые аномалии: за переводами, осуществляемыми безналичным путём между физлицами, расширят контроль-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»