«Воспитатель года – 2026»: в Мурманской области стартовал главный конкурс для педагогов дошкольного образования

В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» — «Воспитатель года Мурманской области – 2026». Торжественное открытие состоялось на площадке Министерства образования и науки Мурманской области.

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года и направлен на развитие профессионального мастерства педагогов дошкольного образования, распространение лучших практик и повышение престижа профессии. В этом году в региональном этапе принимают участие более 20 педагогов — победителей муниципальных этапов. В их числе как опытные воспитатели, так и молодые специалисты, представленные в номинации «Педагогический дебют».

Участникам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых проведение педагогических мероприятий с детьми, работа с родителями, а также демонстрация профессиональных компетенций.

С приветственным словом к педагогам обратилась министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«Сегодня в зале – самые яркие, инициативные, влюблённые в своё дело педагоги. Для каждого из вас это возможность не только показать свой профессионализм, но и найти единомышленников, обменяться опытом, найти новое вдохновение. 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования – это подчеркивает особую значимость вашего труда. И такие конкурсы не только помогают всесторонне раскрыть потенциал педагогов, но и задают новые ориентиры для развития всей системы дошкольного образования», – отметила министр.

Итоги регионального этапа конкурса подведут 27 марта. Победитель представит Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2024 года установлены премии финалистам, призёрам и победителям регионального этапа в номинации «Воспитатель года» от 25 до 300 тысяч рублей, победителю в номинации «Педагогический дебют» — 50 тысяч рублей.

