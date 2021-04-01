«Воспитатель года России» - Светлана Дедовец будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса

Недавно завершился региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». По итогам конкурсных испытаний победителем признана воспитатель мурманского детского сада №123 Светлана Дедовец. Именно она будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили дошкольное учреждение и поздравили педагога с победой.

Также главы посмотрели презентацию проектов, которые подготовлены в рамках городского фестиваля научно-технического творчества «Волшебный мир конструирования».

– Современные технологии организации дошкольного образования позволяют начинать исследовательскую деятельность уже с трех лет, – прокомментировал Евгений Никора. – Здорово, что так рано дети начинают заниматься инженерным делом, а также с интересом рассказать о ней.

Стоит отметить, что в детском саду №123 успешно используются развивающие технологии: теории решения изобретательных задач, создания проектов, информационно-коммуникационные технологии.

– Мы давно следим за успехами этого учреждения, и они закономерны: профессиональный коллектив, заинтересованные родители и талантливые дети, – рассказал Андрей Сысоев. – Я считаю, что мурманское образование одно из лучших в России и начинается оно в детском саду.