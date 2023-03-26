Воспитателем года Мурманской области стала Оксана Кондратьева из Полярных Зорь

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова подвела итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2023».

В 2023 году в конкурсе приняли участие 13 педагогов из 10 муниципалитетов. В течение пяти дней педагоги делились с коллегами своими методами и приёмами обучения и воспитания, проводили практическое занятие с детьми, а также участвовали в дебатах.

Первое место по результатам конкурсных испытаний члены жюри присудили воспитателю детского сада №6 в Полярных Зорях Оксане Кондратьевой. Первоначально педагог получила специальность бухгалтера и аудитора, но всё же решила, что её призвание – это дети, и по окончании Мурманского педагогического колледжа работает в учреждении дошкольного образования. Педагогический стаж Оксаны Ивановны – шесть лет.

Победительнице регионального этапа теперь предстоит защищать честь Мурманской области на федеральном этапе, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru