Воспитателей поздравили с праздником

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил детский сад №128 и поздравил коллектив с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. Заботятся о комфорте малышей 65 сотрудников образовательного учреждения, из них 34 педагога.

В этом году детский сад признан одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России». На конкурсе была представлена модель современного образовательного пространства — центр здоровья и движения «Непоседы». Это программа повышенной физической активности детей, в которую входят дополнительные занятия: езда на беговелах, степ-аэробика, скандинавская ходьба и многое другое.

— Коллектив детского сада — замечательные люди, отдающие душу и сердце своей работе. Организованный ими спортивный центр «Непоседы» никогда не пустует. И даже этим дело не ограничивается. Очень много детей, когда погода позволяет, занимается по специальным методикам с использованием современного оборудования на улице. Здорово, что воспитанники, а их больше 300, имеют возможность с детства вовлекаться в здоровый образ жизни, быть активными, — сказал Евгений Никора. — Поздравляю всех работников детских дошкольных учреждений города Мурманска с их профессиональным праздником — Днем воспитателя. Мы обязательно и дальше будем делать акцент на том, чтобы в наших детских садах жилось комфортно, весело и здорово.

Также глава администрации города Мурманска напомнил, что программа «Arctic schools» по инициативе губернатора Мурманской области будет распространена и на детские сады региона.