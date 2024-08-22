Воспитатели, снабженцы и эйчары любят чай, а логисты, медсестры и секретари — кофе

Женщины больше любят кофе, мужчины — чай. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

У чая и кофе — примерно поровну почитателей среди экономически активных россиян: 42 и 43% соответственно. Однако мужчины предпочитают чай, а женщины — кофе.

А вот среди представителей распространенных профессиональных групп любители этих напитков распределились следующим образом. Воспитатели, снабженцы и эйчары, а также программисты и сисадмины предпочитают чай (50% и более голосов опрошенных). Логисты, медицинские сестры, секретари, а также врачи и медсестры любят кофе.

Время проведения опроса: 1—13 августа 2024 года.