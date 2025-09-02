Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 08:45
Восстановить исчезнувшее: Мурманский областной художественный музей реализует проект «СкульптурNО»
Мурманский областной художественный музей реализует проект «СкульптурNО» по восстановлению 10 исчезнувших в прошлом веке из центра города гипсовых скульптур, обладающих художественной ценностью.
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, открытие выставки состоится уже 17 сентября, а пока в музей поступили уменьшенные макеты скульптур. Специалисты внимательно изучают состояние предметов.
Проект призван сохранить память о значимых культурных объектах, подчёркивая важность сохранения исторического наследия и преемственности поколений.
