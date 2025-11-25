Теперь на пирсе могут безопасно швартоваться суда длиной до 196 метров, шириной до 22 метров и осадкой до 7 метров.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорта», в результате капитального ремонта, произведенного бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт», восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск.

«В ходе строительно-монтажных работ выполнено инъектирование грунтов основания пирса, отремонтированы шпунтовая стенка, оголовок, колесоотбойный брус и покрытие гидротехнического сооружения. В соответствии с планом капитального ремонта произведена перекладка и усиление анкерных тяг и устранены расхождения деформационных швов пирса, а также осуществлено переустройство линии отбойных устройств», — говорится в сообщении.

Капитальный ремонт объекта проводился в период с 2023-го по 2025 год.

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/60663/#media-2