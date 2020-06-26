Восстановление асфальтобетонного покрытия – главная тема «коммунального часа»

В администрации ЗАТО г.Североморск прошёл «коммунальный час, на котором было отмечено, что в 8 из 49 домов, в которых будет производиться двухмесячное отключение горячей воды, выявлены определенные недостатки в устройстве электрохозяйства. Из-за предполагаемых скачков энергопотребления они нуждаются в срочном устранении.

Такая информация прозвучала от представителя РЭС «Североморский» на очередном заседании «коммунального часа», прошедшего в режиме конференц-связи под председательством заместителя главы ЗАТО Североморск Андрея Федулова.

Впрочем, главной темой совещания стало восстановление асфальтобетонного покрытия. Своевременное выполнение ямочного ремонта на придомовых территориях – задача первостепенной важности, этот вопрос находится на контроле областного правительства. Спрашивать будут строго. Группа компаний «СЖКХ» отчиталась о том, что закатала ямы на ул.Колышкина, приступает к ул.Инженерной и Гаджиева. Но в целом график она пока выдерживает плохо. В трёх дворах починила дороги УК «Вертикаль».

Другая ипостась того же вопроса – устранение разрытий, которые произвело, прежде всего, АО «МЭС». «Одеть» в асфальт ресурсникам предстоит аж 102 участка. В администрации города попросили детализировать информацию по каждому из этих участков. Неплохо обстоят дела у подрядчика по содержанию улично-дорожной сети. «СеверАвто» практически закрыл вопрос ремонта пяти тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Началась работа по покосу травы коммунальными организациями. В частности, жужжащие триммеры уничтожают заросли на ул.Душенова, Кирова. Как обычно, жители обращают внимание на необходимость ликвидации ядовитого борщевика. Впрочем, по оценке эколога, произрастающее в Североморске растение – вовсе не борщевик, а купырь. Внешне они неотличимы.