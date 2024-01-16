Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 09:30
Так, в 2024 году на социально-значимых объектах будут проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и качественного ресурсоснабжения. На эти цели будет выделено порядка 70 млн рублей. Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.
«Работа по восстановлению коммунальной инфраструктуры, начатая в прошлом году, будет продолжена, не снижая темпов», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.
Фото: https://gov-murman.ru
Восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры Приморского района Запорожской области будет продолжено в 2024 году
Правительство Мурманской области в 2024 году продолжает работу в рамках соглашения с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области, которое направлено на помощь подшефной территории в обустройстве мирной жизни.
Так, в 2024 году на социально-значимых объектах будут проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и качественного ресурсоснабжения. На эти цели будет выделено порядка 70 млн рублей. Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.
«Работа по восстановлению коммунальной инфраструктуры, начатая в прошлом году, будет продолжена, не снижая темпов», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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