Восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры Приморского района Запорожской области будет продолжено в 2024 году

Правительство Мурманской области в 2024 году продолжает работу в рамках соглашения с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области, которое направлено на помощь подшефной территории в обустройстве мирной жизни.

Так, в 2024 году на социально-значимых объектах будут проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и качественного ресурсоснабжения. На эти цели будет выделено порядка 70 млн рублей. Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.

«Работа по восстановлению коммунальной инфраструктуры, начатая в прошлом году, будет продолжена, не снижая темпов», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Фото: https://gov-murman.ru