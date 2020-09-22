Восточной улице в Североморске отведена важная роль в развитии индивидуального жилищного строительства

На Восточной улице Североморска набирают силу сразу несколько проектов. Ход их реализации проверил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

- Более чем оптимистично выглядит стройка детского сада. Убедился в том, что решение начать работы в мае, было оправдано. Трудоёмкий этап прокладки необходимых подземных технических коммуникаций, возведение цокольного этажа здания прошли в благоприятных погодных условиях. Сейчас идёт, так называемый, выход из нулевого цикла. Люди есть, техника не подводит. Что касается освещения лыжной трассы, первые 11 опор из 38 готовы к установке. Проведение земляных работ показало, что объём бетонирования придётся увеличить. Это дополнительные время и силы, но мы изначально предполагали, что из-за особенностей рельефа реализация проекта не будет простой. Нужно искать инженерные решения. Подрядчик заверил, что к этому готов. Выездные проверки будут проводиться еженедельно, спортивный проект беру на особый контроль. Ну и, конечно, важная роль Восточной отведена в развитии индивидуального жилищного строительства. Территория под него определена. В следующем году предстоит плотно заняться реализацией «дорожной карты», провести целый комплекс мероприятий, чтобы уже в 2022 году предложить северянам землю под застройку. Всего планируется сформировать порядка 60 участков - точная цифра будет отражена в проекте, - прокомментировал рабочую поездку на улицу Восточную руководитель муниципалитета.