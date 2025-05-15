Банк России подвёл итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Мурманская область вошла в тройку лидеров Северо-Запада по просмотрам и стала лидером по охвату – к проекту традиционно присоединились все без исключения школы и техникумы региона. Количество просмотров онлайн-занятий составило свыше 32 тысяч.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в расписание весенней сессии было включено 29 актуальных тем разного уровня сложности. Наиболее активными участниками стали ученики Мурмашинской СОШ №1, Мурманской СОШ №20, а также студенты Кольского транспортного и Кандалакшского индустриального колледжей. В топ интересных тем вошли «Личные финансы» и модуль по финансовой безопасности. Одной из самых актуальных стала тема дропперов – людей, которых мошенники завлекают в свои преступные схемы обещаниями легкого заработка.

«Востребованность онлайн-уроков и их популярность среди молодёжи растёт – дистанционный формат даёт ребятам возможность напрямую пообщаться с ведущими экспертами финансового рынка, узнать «из первых уст», как безопасно и грамотно пользоваться финансовыми услугами, платить налоги, как инвестировать и запустить свой бизнес. Эти знания помогут им в будущем увереннее ориентироваться в финансовых продуктах и лучше оценивать возможные риски», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности уже 10 лет. Очередная сессия стартует в сентябре и пройдёт в новом – игровом формате.