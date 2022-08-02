Востребованный и эффективный проект «Работа рядом» поможет молодым северянам находить подработку не только летом, но и в другие каникулярные периоды

В ходе вчерашнего оперативного совещания регионального правительства вице-губернатор Елена Дягилева представила подробный доклад о ситуации на рынке труда Мурманской области и подвела итоги востребованной программы «Работа рядом», реализуемой в Кольском Заполярье с 2020 года.

Напомним, программа организации временных общественно полезных работ была внедрена в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Её основные цели – содействие занятости северянам, стабилизация ситуации на рынке труда, повышение доходов населения и оказание дополнительной поддержки работодателям. Кроме того, проект «Работа рядом» помогает муниципалитетам осуществлять благоустройство территорий и реализовывать иные проекты, направленные на создание комфортной городской среды.

«Гибкость программы обеспечивает возможность оперативно реагировать на текущую ситуацию. Так, созданный для поддержки населения в период пандемии проект, сегодня помогает нам содействовать занятости молодых северян, привлекая их к озеленению территорий, благоустройству муниципалитетов, косметическим ремонтам и иным видам работ, направленных на создание комфортной городской среды», – рассказала заместитель губернатора.

Наряду с другими мерами содействия занятости населения, проект «Работа рядом» год от года показывает высокую эффективность. В рамках реализуемых мероприятий в этом сезоне в регионе было создано 3859 рабочих мест, из средств областного бюджета на реализацию мероприятий выделено более 157 миллионов рублей. Большое количество вакансий и всесторонняя поддержка со стороны Правительства Мурманской области позволили трудоустроить 5132 человека, в том числе 2442 подростка и 2244 студента. Самый высокий показатель трудоустройства северян – у Кандалакшского района, в котором в рамках реализуемых мероприятий работу нашли 909 граждан. В лидерах также Апатиты, Мурманск и Кировск.

«Проект «Работа рядом» показал свою эффективность, а главное – высокую заинтересованность среди северян и в особенности – молодёжи региона. Мы регулярно получаем положительные отзывы от ребят, нашедших первую работу в рамках программы. Практика трудоустройства молодёжи будет распространена на весь каникулярный период, чтобы подростки и студенты могли найти возможность подработать в течение всего года», – отметила Елена Дягилева.

Вице-губернатор также напомнила о том, что принять участие в программе «Работа рядом» достаточно просто. Студентам и подросткам достаточно пройти авторизацию на сайте trudvsem.ru через учётную запись ЕСИА (портал «Госуслуги»), создать резюме и дождаться его модерации и подать заявление. После получения вакансий в личном кабинете ЕЦП нужно расставить их в порядке приоритетности, а после – откликнуться на вакансии работодателя, пройти собеседование и заключить срочный трудовой договор. Заявления через единый портал «Работа России» можно также подать, обратившись в Центр занятости населения по месту жительства. Схожий механизм действует и для безработных граждан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заработная плата северянам, участвующим во временно общественно полезных работах, определялась их статусом. Так, безработные граждане получали 32673,3 рубля в месяц после вычета налогов, студенты – 30573,3 рубля в месяц. Ежемесячный доход несовершеннолетних составил от 19486,6 до 30951,6 рубля в зависимости от возраста и регламентированного законодательством количества рабочих часов.

«Ситуация на рынке труда региона остаётся стабильной. Уровень регистрируемой безработицы планомерно снижается: на текущий момент он составил 0,95%. Численность безработных граждан в регионе составила 3914 человек. После запуска комплекса мер для содействия занятости, а также планомерной работы на местах даже в муниципалитетах, традиционно характеризующихся сложной ситуацией, наблюдается ощутимая положительная динамика. В ряде городов Мурманской области показатель стал ниже общероссийского», – подчеркнула Елена Дягилева.