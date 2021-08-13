Вот придёт медведь! Глава Териберки просит туристов не оставлять мусор на кладбище

Туристов попросили не бросать мусор у контейнеров на сельском кладбище. Пищевые отходы становятся добычей птиц и собак, а также привлекает медведей.

Как пишет сайт «СеверПост», глава посёлка Териберка Елена Крывонос отмечает, что мусорные контейнеры на кладбище опорожняют дважды в неделю. «К сожалению, нет ни физической, ни технической возможности вывозить чаще», - уточнила глава населённого пункта.

Она рассказала, что рядом стоит крупногабаритный контейнер на 30 кубов, куда можно складывать отходы. «Там есть ступеньки, чтобы можно было подняться и выкинуть мусор. Мешки те, что вы оставляете на земле, разрывают птицы, таскают собаки и может появиться медведь», — предупредила глава посёлка в газете «Моя Териберка».