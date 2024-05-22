«Вот такие пироги!»: мурманские журналисты организуют медиапроект, посвящённый гармонизации межнациональных отношений в Мурманской области

Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» получило грант Министерства внутренней политики Мурманской области на реализацию проекта под названием «Вот такие пироги!».

Общественная организация выиграла конкурс на предоставление из областного бюджета субсидий для общественных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ Мурманской области в 2024 году.

«Вот такие пироги!» - это цикл видеороликов и серия мастер-классов, которые объединяют представителей разных национальностей, проживающих в Мурманской области, молодых журналистов и блогеров в общем и любимом для многих людей действе – приготовлении еды. Гастрономия – это наука, изучающая связь между культурой и едой. Какое же блюдо является общим для большинства национальных кухонь России? Это изделия из теста с начинкой - пироги в самых разных вариациях: от традиционной кулебяки до татарского эчпочмака. Мурманчане с удовольствием употребляют в пищу пироги разных народов, но не всегда знают, с чем связана их форма, способ приготовления и начинка.

Журналисты организуют пять мастер-классов по приготовлению пирогов по рецептам дагестанской, саамской, белорусской, немецкой и русской кухонь. В съёмках примут участие корреспонденты и редакторы популярных мурманских изданий и телеканалов.

В команду кулинаров каждого мероприятия приглашены представители разных национальностей, проживающие в Мурманской области, для того чтобы они опробовали рецепт пирога, любимого другим народом.

Зрители смогут увидеть процесс приготовления пирога, узнать рецепт, а также получить новую информацию о культуре и быте народов, живущих в Мурманской области. Самое важное, они поймут, почему представители разных национальностей оказались на крайнем севере, как он всех объединил, научил взаимопомощи и настоящей искренней дружбе.

Съемки проекта состоятся в Мурманске с 27 по 29 мая 2024 года в кулинарной студии «Имбирь». Ведущая проекта – Кристина Бородина, режиссёр – Елена Васюкова, редактор Юрий Ерофеев, продюсер Светлана Осминина, художественный руководитель Светлана Солдатова. Всего будет создано шесть программ: пять будут посвящены национальным кухням, ещё одна – соберёт лучшие моменты из всех серий.

Для записи ток-шоу организаторы приглашают зрителей-дегустаторов пирогов. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/664c84243e9d08eceb254580/