«Вот#Уголь» - в мурманской колонии стала выходить газета

Сотрудниками воспитательного отдела мурманской исправительной колонии №17 организован выпуск периодического издания для осужденных. В первых числах апреля вышел уже четвёртый номер собственной ежемесячной газеты под названием «Вот#Уголь». Первый номер вышел в свет в январе 2020 года.

Идейным вдохновителем создания внутреннего печатного издания стал заместитель начальника по воспитательной работе учреждения Петр Конюхов. В состав редакционной коллегии помимо автора идеи вошли также ряд сотрудников колонии и осуждённые, занимающиеся в литературном кружке.

На восьми полосах формата А4 размещается материал о важных событиях из жизни колонии. Издание рассказывает о проведенных и предстоящих в учреждении культурно-массовых и спортивных мероприятиях, информирует о значимых событиях в стране и мире, отвечает на вопросы читателей.

Издание наполнено рубриками с оригинальными названиями: «Активированный уголь» (обзор спортивных мероприятий ИК-17), Кафе «За#Углём» (реклама продукции местной пекарни, которую можно приобрести в магазине при колонии), «Объявления#Углей» (важные объявления для осужденных о событиях, происходящих в исправительном учреждении, а также изменениях в законодательстве Российской Федерации), и другие.

По словам сотрудников колонии, приступая к созданию местной газеты, они хотели решить две задачи: создать интересный информационный ресурс и привлечь осуждённых к творческому процессу.

Тираж печатного издания пока всего 14 экземпляров, однако, этого достаточно для размещения газеты на стендах в каждом отряде. Подшивки газеты также имеются в отряде карантина, в клубе учреждения и библиотеке.