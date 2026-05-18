Вовлеченность россиян в работу снизилась

Россиян, которые утверждают, что выкладываются на работе на 100%, стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Оценки личной вовлеченности россиян в работу составляют в среднем 4,4 балла из 5, но эта цифра чуть ниже оценок 2024 года, когда средний балл достигал 4,6. За 2 года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность на максимум, сократилась с 72 до 63%.

Женщины, как и прежде, ставят себе более высокие оценки, чем мужчины: 4,5 против 4,3 балла соответственно. На пятерку оценивают свой труд 68% россиянок и 58% мужчин.

Вовлеченность сотрудников 35—45 лет (4,5 балла) выше, чем у молодёжи (4,2 балла) и работников в возрасте 45+ (4,4 балла).

Респонденты, закончившие техникумы, училища или колледжи, оценивают свою вовлеченность выше (4,6 балла), чем обладатели вузовских дипломов (4,4 балла).

Чем выше доход, тем выше оценки: среди опрошенных, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, средняя оценка составляет 4,3 балла, а среди получающих от 150 тысяч — уже 4,6.

Среди представителей распространенных профессиональных групп наиболее высокие оценки вовлеченности себе поставили маркетологи (средний балл 4,8). На уровне 4,7 балла свои усилия оценили воспитатели, главные бухгалтеры и менеджеры по продажам. Оценки в 4,6 балла — у администраторов, водителей, квалифицированных рабочих, менеджеров по закупкам и работе с клиентами.

Хотя средние оценки россиянами личной вовлечённости с 2024 года снизились незначительно (всего на 0,2 балла), очевидно, что нанимателям эта ситуация внушает опасения. Опрос представителей компаний показал, что мероприятия по повышению вовлечённости персонала сегодня проводят 39% работодателей (+9 процентных пунктов за 2 года). Наиболее популярными форматами остаются обучение и тренинги, корпоративные игры и конкурсы, тимбилдинг, рабочие встречи и сбор обратной связи от сотрудников.

Время проведения опроса: 13—21 апреля 2026 года.