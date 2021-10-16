Мурманская область. Арктика (16+)16.10.21 11:00
Война чеков: картофель в магазинах дорожает, цены на морковь снижаются
В магазинах Мурманской области с 5 по 11 октября текущего года зафиксировано увеличение цен на куриные яйца (на 5,3%), репчатый лук (на 3,3), картофель (на 2,2), охлаждённые и мороженые куры (на 1,8), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,5), яблоки (на 0,7%).
Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели морковь (на 4,1%), пищевая поваренная соль (на 2,3), свежая белокочанная капуста (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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