Война не стоит на месте: морские пехотинцы Северного флота провели занятия с учётом опыта ведения современного боя

На одном из военных полигонов в Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота прошли занятия по боевой подготовке с использованием новых приёмов и тактик ведения современного боя.

Занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке проводили инструкторы, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

На учебном месте по инженерной подготовке бойцы, прежде всего, изучили правила безопасности при обращении с взрывоопасными материалами, а затем отработали действия при обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, способы их наиболее эффективного применения.

Инструктор-сапёр с позывным «Весёлый» рассказал, что обучение военнослужащих организовано в условиях, максимально приближенных к боевым. Он пояснил, что много внимания в ходе занятий уделяется способам преодоления стресса, психологического настроя на эту сложную боевую работу.

На войсковом стрельбище инструктор гранатомётчиков с позывным «Космос» терпеливо и обстоятельно передавал свой богатый боевой опыт применения ручных противотанковых гранатомётов, тем, кто в настоящее время делал только свои первые выстрелы.

Здесь же военнослужащие совершенствовали своё мастерство в стрельбе из другого стрелкового оружия – автоматов, пулемётов, снайперских винтовок. Особенностью выполнения упражнений стало поражение мишеней на максимально возможных дистанциях с переносом огня на наиболее важные цели.

Практически ни одно занятие сегодня не проходит без изучения опыта применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противодействия им.

На учебной точке по работе с БПЛА инструкторы рассказали обучаемым об основах ведения разведки, корректировки огня, безопасного поражения труднодоступных целей с помощью различных типов беспилотных летательных аппаратов, которые в современных условиях стали незаменимыми помощниками на поле боя.

Инструктор по тактической медицине фельдшер роты с позывным «Таблетка» на своём учебном месте старался довести до каждого военнослужащего, что навыками тактической медицины каждый боец должен овладеть в первую очередь. От скорости и верности принятия решения в реальных боевых условиях зависит собственная жизнь или жизнь товарища.

На данных занятиях изучались особенности наложения кровоостанавливающих жгутов и повязок на различные анатомические зоны, а также способы эвакуации пострадавших в боевых условиях.

Одним из основных тем в подготовке морских пехотинцев стала практическая работа в тактических группах на опорных пунктах. Здесь изучались особенности ведения боевых действий при штурме опорных пунктов и их зачистке. Инструкторы передавали бойцам свой опыт при штурме окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. Обучали продвижению вперед по очереди, прикрывая друг друга, а также особенностям проведения контролируемого отхода.

«Война не стоит на месте, технологии тоже. Приходится постоянно приспосабливаться к чему-то новому. Если взять Великую Отечественную, или когда воевали наши отцы, Кавказская, Афганская кампании, война поменялась совсем. Общались с ребятами на фронте, которые были тогда и которые воюют сейчас. Говорят, что всё совсем по-другому», - отметил командир стрелковой роты с позывным «Халк», под руководством которого прошли занятия на полигоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, такие тренировки с военнослужащими береговых войск Северного флота проводятся регулярно. Цель командования – довести алгоритм действий личного состава до автоматизма, чтобы чётко действовать в любой экстремальной ситуации. Все полученные знания пригодятся морским пехотинцам при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536799@egNews