ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 2: «Мурманск в огне...»

Так называется вторая серия цикла фильмов телередакции «Арктик-ТВ» о войне на Кольском полуострове.

Вдумайтесь, в среднем, фашисты сбросили на Мурманск в годы Великой Отечественной войны столько бомб и снарядов, что на каждого мурманчанина пришлось бы по 31 килограмму взрывчатки и по 7 зажигательных бомб.

Каким образом жителям северного города удавалось жить и работать в таких условиях? Вторая серия расскажет о героической борьбе мурманчан в самые тяжёлые для города дни.