Войска Северного флота отработали наступательные действия в ходе учения в Арктике

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации соединения армейского корпуса Северного флота провели наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье.

Практические действия под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева были разыграны на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также на полуостровах Средний и Рыбачий. В них было одновременно задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортёры и вездеходы. Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, нанёсшие бомбоштурмовой удар по позициям условного противника.

В ходе учебной наступательной операции были отработаны задачи по окружению и уничтожению сухопутных группировок и морского десанта условного противника в арктической зоне с применением современных средств огневого поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Особое внимание было уделено слаженности совместных действий ударных подразделений армейского корпуса Северного флота с авиацией и другими силами боевого обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ, переход в наступление сухопутных и береговых войск флота стал завершающим этапом практической части учения с арктической экспедиционной группировкой, которое непрерывно продолжается на заполярных военных полигонах в течение нескольких суток. Ранее флотские мотострелки отработали ведение позиционной и маневренной обороны в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также оборону побережья полуострова Средний от высадки морского десанта.