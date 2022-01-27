Войска Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой

Подразделения береговых войск, а также войск ПВО Северного флота выдвинулись на военные полигоны в Мурманской области в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Части мотострелковых бригад были подняты по тревоге и совершили марш на штатной колёсной и гусеничной технике.

На полигонах арктические мотострелки отработают тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера, ведение маневренной обороны, а также проведут стрельбы из штатного вооружения.

По завершении подразделения береговых войск Северного флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего к участию в маневрах привлечено до 1200 человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12405508@egNews