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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 13:00

Войсковая часть 3798 отмечает 36-ю годовщину со дня образования

1 августа в ДК «Первомайский» Мурманска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 36-й годовщине со дня образования войсковой части 3798 — одной из ключевых структур, обеспечивающих стабильность и безопасность заполярной столицы.

Войсковая часть 3798 находится под шефством администрации города Мурманска в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое стало важным шагом в развитии взаимодействия муниципалитета с военными формированиями, расположенными на территории города.

Праздничное мероприятие началось с выноса Боевого Знамени и торжественного собрания, на котором с поздравительным словом к личному составу обратился заместитель командира части - начальник штаба.

Поздравить защитников Родины пришли заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артём Долгов и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Также состоялось награждение отличившихся военнослужащих, внёсших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны при выполнении служебных задач.

Временно исполняющий обязанности главы города Мурманска Иван Лебедев вручил личному составу в качестве подарка барабанную установку, отметил отличившихся военнослужащих благодарственными письмами.

Торжественный день украсил концерт с участием самодеятельных творческих коллективов города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, военнослужащие войсковой части 3798 активно участвуют в памятных, культурных и спортивных мероприятиях, а также в патриотических акциях, играя важную роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи и развитии гражданской инициативы. С целью повышения престижа воинской службы в январе 2003 года совместно с комитетом по образованию администрации города Мурманска на базе средней школы №28 открыт кадетский класс.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30541&page=1

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