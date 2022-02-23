Войсковые разведчики Северного флота провели тренировку по тактике действий и выживанию в условиях Арктики

В Мурманской области на военном полигоне в районе посёлка Алакуртти прошли практические занятия с войсковыми разведчиками отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота по тактическим действиям и выживанию в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики.

При отработке тактических действий разведгруппа, умело используя складки местности и маскировку, скрытно вела поиск в районе разведки.

В ходе занятия особый упор делается на использование в условиях Крайнего Севера лыж, поскольку данное средство передвижения при глубоком снежном покрове обеспечивает бесшумность, скрытность и быстроту передвижения.

Войсковые разведчики отработали действия по захвату опорного пункта противника с нейтрализацией патрулей.

Также решались задачи эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя и оказание медицинской помощи в полевых условиях с применением транспорта коренных народов Севера - собачьих упряжек.

Особое внимание в ходе практических занятий разведчики уделили способам выживания в экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики - изготовлению укрытий, навесов и иглу из подручных средств для скрытного отдыха военнослужащих при низких температурах.

Оборудованные подобным образом места отдыха разведчиков проверяются тепловизорами, для того чтобы противник не смог обнаружить отдыхающих военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировки проводились под руководством командира разведывательного батальона отдельной арктической мотострелковой бригады. Он рассказал, что особое внимание в ходе занятия уделялось не только слаженности действий военнослужащих в составе своих подразделений, но и изучению опыта советских разведчиков, успешно действовавших в данных климатических районах в годы Великой Отечественной войны.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410017@egNews