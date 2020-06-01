Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении работ по благоустройству сквера у памятника С.М. Кирову»

Установлено, что на основании договора подряда от 17.06.2019, заключенного с целью реализации муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», подрядной организацией осуществлены работы по благоустройству объекта «Сквер у памятника С.М. Кирову».

В ходе проверки выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, при этом они внесены в акты приёмки выполненных работ и оплачены в полном объёме.

Таким образом, в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны должностных лиц заказчика в акты приёмки выполненных работ внесены недостоверные сведения, и на счёт подрядной организации были перечислены средства за выполненные работы, чем причинён ущерб бюджету Мурманской области.

Материалы проверки с выявленными нарушениями направлены прокуратурой округа в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного следствия, на основании чего 30.05.2020 Следственным управлением УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, а также превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.