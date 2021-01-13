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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 17:00

Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский по факту получения взятки в крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство).

В соответствии со своими должностными полномочиями подозреваемый координирует деятельность муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, действующего на территории городского поселения.

В апреле 2020 года между указанным предприятием и одной из управляющих компаний был заключён договор управления многоквартирными домами в Зеленоборском.  

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый обратился к находившемуся в его подчинении представителю управляющей компании с предложением использовать организацию в качестве получателя дополнительных денежных средств (субсидий), назначением которых является оплата долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. При этом глава администрации городского поселения указал, что часть поступающих денежных средств необходимо передавать ему в наличной форме в качестве вознаграждения за последующее содействие и покровительство в коммерческой деятельности предприятия ЖКХ и управляющей компании.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, 11 января 2021 года подозреваемый под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области получил незаконное вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей за содействие и покровительство в коммерческой деятельности указанных организаций в форме заключения новых муниципальных контрактов. В соответствии с уголовным законодательством указанная сумма денежных средств является крупным размером.

После получения незаконного денежного вознаграждения глава администрации городского поселения Зеленоборский задержан. Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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