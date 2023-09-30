Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожено пять боевых самолётов воздушных сил Украины

В результате боевых действий на Донецком направлении с 24 по 29 сентября противник потерял более 1760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня «Град». Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Звановка и Заря ДНР.

Министерство обороны Российской Федерации 29 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в период с 24 по 29 сентября текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах: города Артемовск, населённых пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями «Южной» группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня «Град». Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Звановка и Заря ДНР.

С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. В районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоданиловка Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. Также, в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, в районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Огурцово Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении вооружённые силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 12 атак противника. Потери ВСУ за неделю составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За неделю уничтожены до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.

Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолётов воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.

Также средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», управляемая авиационная бомба «JDAM», а также четыре противорадиолокационных ракеты «HARM» производства США. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 482 самолёта, 250 вертолётов, 7252 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6584 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13590 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil