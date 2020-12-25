Воздушные ворота в столицу Арктики должны стать современными - Андрей Чибис осмотрел обновлённую территорию перед зданием аэропорта Мурманск

Аэропорт Мурманск завершил реконструкцию привокзальной площади. Генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец представил губернатору Андрею Чибису обновлённую территорию.

«Сегодня аэропорт Мурманск не рассчитан на текущий пассажиропоток и не отвечает современным требованиям. И первый шаг – это наведение порядка на привокзальной площади. Также мы договорились с компанией по вопросу появления нового терминала, и сегодня идет его проектирование, – отметил Андрей Чибис. – Помимо нового терминала будет построена и соответствующая инфраструктура для того, чтобы принимать большее количество самолетов».

Как сообщил руководитель аэропорта Руслан Степанец, введение в эксплуатацию новой привокзальной площади – это часть генерального плана реконструкции главной воздушной гавани Заполярья. Работы по обновлению территории перед зданием аэропорта Мурманск длились в течение двух лет.

Сегодня общая площадь нового парковочного комплекса составляет 32 тысячи кв. метров, а территория поделена на две зоны – краткосрочного и долгосрочного паркингов. Теперь здесь одновременно смогут парковаться почти 500 автомобилей. Также защищающими навесами оборудована долгосрочная парковка на 245 машиномест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реконструкции были выделены и специальные полосы для движения общественного транспорта. По словам генерального директора ПАО «Аэропорт Мурманск», объём инвестиций на первоначальном этапе составил более 300 млн рублей.