Воздушный флот России: топ-5 фактов об отрасли и её работниках специально к профессиональному празднику

День Воздушного флота России — профессиональный праздник лётчиков, инженерно-технического, диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры, всех тех, кто связан с воздушным флотом страны. В преддверии профессионального праздника, который отмечают ежегодно в третье воскресенье августа, эксперты hh.ru подготовили топ-5 фактов о работниках и соискателях отрасли.

Факт 1. Лидеры спроса

Судя по числу вакансий, размещенных российскими работодателями, самыми востребованными с начала года в российском флоте являются бортпроводники (более 600 рабочих предложений по всей стране). Близко к ним по спросу – авиационные техники (более 460 вакансий в отрасли). На третьем месте – пилоты самолётов и вертолётов (более 340 вакансий). Также работодатели периодически ищут специалистов в службу авиационной безопасности (порядка 100 вакансий), штурманов и вторых пилотов.

Факт 2. Зарплаты

Несмотря на высокую востребованность средняя предлагаемая зарплата бортпроводников составляет лишь 50 000 рублей, что в 5–6 раз ниже, чем средние зарплатные предложения для пилотов (от 300000 рублей). Штурманам в России сейчас в среднем предложат доход в 62000 рублей, вторым пилотам от 90000. При этом можно найти и более высокие зарплаты в воздушном флоте. Так, в Петербурге бортпроводнику готовы платить до 190000 рублей на руки. Заместителю начальника авиабезопасности в Краснодаре заплатят почти 60000 рублей. А авиатехник в Сочи сможет заработать до 172000 рублей. В свою очередь пилоту вертолёта в Магадане предлагают заработок до 350000 рублей, а пилоту-инструктору в Серпухове чуть меньше – до 250000 рублей.

Факт 3. Женщины в деле

Анализ резюме соискателей с опытом работы в авиации показал, что 38% соискателей на данный момент – это женщины, оставшиеся 62% - мужчины. В данном случае воздушный флот одна из активно наполняемых женщинами-работницами отрасль. Сейчас эта сфера может посоперничать в открытости и гибкости с такими сферами как «Медицина», «Искусство», «Добыча сырья», «Производство» и др.

Факт 4. Молодёжь есть?

Больше половины (63%) соискателей в воздушном флоте России уже находятся в зрелом возрасте: 32% кандидатов указали возраст от 26 до 35 лет, еще 31% - от 36 до 45 лет. На молодежь до 25 лет приходится 6% резюме. А вот на старшее поколение от 45 до 55 и старше – 24% резюме. При этом 7% соискателей в авиасфере вовсе не указывают свой возраст в резюме.

Факт 5. Знания

Выяснилось, что подавляющее большинство работников и соискателей в авиасфере России имеют высшее образование (88%), ещё 7% получили среднее специальное, а 5% имеют только среднее образование. Для сравнения: подобные высокие показатели по наличию высшего образования есть только среди юристов, учителей, научных работников и врачей.

При это четверть соискателей (25%) могут похвастаться отличным знанием английского языка, ещё треть владеют иностранным языком на продвинутом уровне.