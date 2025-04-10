«Возьмёмся за руки, друзья!»

В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова 19 апреля в 15.00 состоится областной конкурс инклюзивного творчества.

Талантливые участники выступят и представят публике свои умения в различных номинациях: «Хореография»; «Вокал»; «Инструментальная музыка»; «Оригинальный жанр»; «Театральное творчество» (малые формы); «Танцы на колясках»; «Жестовое пение».

Как отмечает vk.com/odkkirova, каждый номер будет наполнен уникальностью и талантом особенных участников, которые дарят нам свою душу через проявление своих талантов. Этот конкурс - настоящий праздник для всех, ведь именно здесь встречаются разные миры и возможности. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296452%2F0dabbfdf04a023960e