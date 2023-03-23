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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 08:40

«Возьмёмся за руки, друзья!»: «Кировка» приглашает принять участие в конкурсе инклюзивного творчества для детей и молодёжи

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова объявил о начале приёма заявок на участие в областном конкурсе инклюзивного творчества для детей и молодёжи «Возьмемся за руки, друзья!».

Участниками конкурса могут стать инклюзивные творческие коллективы Мурманской области вне зависимости от ведомственной принадлежности в следующих возрастных категориях: младшая – от 6 до 10 лет; средняя – от 11 до 15 лет; юношеская – от 16 до 19 лет; старшая – от 20 до 35 лет и смешанная категория.

Как сообщает vk.com/odkkirova, своё творчество на суд жюри конкурсанты представят в номинациях: хореография, вокал, инструментальная музыка, оригинальный жанр, танцы на колясках, театральное творчество (малые формы) и жестовое пение.

Также в рамках конкурса состоится презентация социокультурных проектов и инициатив, направленных на формирование инклюзивной среды «МАСТЕР ИНКЛЮЗИИ», посвящённая Году педагога и наставника.

Для участия необходимо до 10 апреля включительно заполнить анкету-заявку.

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457272529%2Falbum-23902826_00%2Frev

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