«Возьми гитару»: не пропустите уникальный культурный и музыкальный праздник в Мурманске

С 17 по 19 мая Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова проведёт XXIX областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару».

Как сообщает vk.com/odkkirova, 17 мая в 18.00 состоится открытие самого ожидаемого фестиваля, в котором примут участие гости и члены жюри. А 19 мая в 14 часов состоится великолепный гала-концерт, на котором вы увидите самые яркие творческие номера фестиваля.

Фестиваль «Возьми гитару» станет настоящим праздником для всех любителей авторской песни, музыки и народного творчества. Участники и зрители смогут погрузиться в атмосферу творчества, вдохновиться новыми идеями и насладиться прекрасной музыкой вместе. (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457284115%2Falbum-23902826_00%2Frev