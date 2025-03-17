Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.25 11:30

Возможно, что самая большая в мире атомная подлодка «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» может стать музеем в Санкт-Петербурге

Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ТРПКСН) «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет музеем. Информация об этом появилась накануне в отраслевых телеграм-каналах.

Несколько источников «Медиапалубы» знакомых с ситуацией, подтвердили данную информацию и сообщили, что музей на базе АПЛ «Дмитрий Донской» будет в Санкт-Петербурге, однако «это случится не очень скоро».

Перед тем, как приступить к музеефикации атомохода необходимо вырезать из него реакторный отсек, а также подготовить проект реконструкции лодки под будущее использование.

ТРПКСН проекта 941 «Акула» стали ответом на американские подводные лодки типа «Огайо». Головной корабль серии «Дмитрий Донской» заложен на «Северном машиностроительном предприятии» (Ныне АО «Севмаш») в июне 1976 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 1980 года, а в декабре 1981 года крейсер вошел в состав ВМФ. В 2002 и 2008 годах прошёл ремонт и модернизацию.

Для участия в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в 2017 году крейсер впервые в истории отечественного ВМФ совершил надводный переход из Кольского залива в Финский залив через проливы Балтийского моря и обратно.

В начале февраля 2023 года глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о выводе подводного крейсера из состава флота. На сегодняшний день «Дмитрий Донской» фактически является единственным представителем проекта «Акула» не имеющего статуса «На утилизации».

Отметим, что 26 декабря 2023 года в Музее военно-морской славы парка «Остров фортов» в Кронштадте открылся для посетителей необычный объект - первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские стоматологи могут зарабатывать более 400 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на некачественную уборку двора и на неудовлетворительную работу управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика