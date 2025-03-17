Возможно, что самая большая в мире атомная подлодка «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» может стать музеем в Санкт-Петербурге

Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ТРПКСН) «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет музеем. Информация об этом появилась накануне в отраслевых телеграм-каналах.

Несколько источников «Медиапалубы» знакомых с ситуацией, подтвердили данную информацию и сообщили, что музей на базе АПЛ «Дмитрий Донской» будет в Санкт-Петербурге, однако «это случится не очень скоро».

Перед тем, как приступить к музеефикации атомохода необходимо вырезать из него реакторный отсек, а также подготовить проект реконструкции лодки под будущее использование.

ТРПКСН проекта 941 «Акула» стали ответом на американские подводные лодки типа «Огайо». Головной корабль серии «Дмитрий Донской» заложен на «Северном машиностроительном предприятии» (Ныне АО «Севмаш») в июне 1976 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 1980 года, а в декабре 1981 года крейсер вошел в состав ВМФ. В 2002 и 2008 годах прошёл ремонт и модернизацию.

Для участия в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в 2017 году крейсер впервые в истории отечественного ВМФ совершил надводный переход из Кольского залива в Финский залив через проливы Балтийского моря и обратно.

В начале февраля 2023 года глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о выводе подводного крейсера из состава флота. На сегодняшний день «Дмитрий Донской» фактически является единственным представителем проекта «Акула» не имеющего статуса «На утилизации».

Отметим, что 26 декабря 2023 года в Музее военно-морской славы парка «Остров фортов» в Кронштадте открылся для посетителей необычный объект - первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».