Возможность безналичной оплаты проезда в мурманских маршрутках будет восстановлена в ближайшее время

По предварительной оценке специалистов, возможность безналичной оплаты проезда в маршрутках Мурманска будет восстановлена в ближайшее время.

Напомним, сегодня в заполярной столице на отдельных маршрутах автобусов малого класса, осуществляющих регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, расчёт был возможен только наличными денежными средствами. По информации перевозчиков, такая ситуация сложилась из-за технических проблем у банковской организации, предоставляющей возможность проводить оплату по терминалу. Полный перечень причин перебоев в настоящее время уточняется.

До полного устранения сбоя пассажирам автобусов малого класса рекомендуется иметь при себе наличные средства и уточнять у водителей возможность безналичной оплаты до начала поездки.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время безналичная оплата проезда и транспортные карты продолжают применяться без сбоев на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Мурманской области.

Актуальную информацию о сроках восстановления безналичной оплаты проезда в автобусах малого класса города Мурманска можно получить у перевозчиков по единому номеру (8152) 41-00-93.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441538/#&gid=1&pid=1