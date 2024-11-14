Возможность оплаты образования родителей из средств материнского капитала — единства мнений среди россиян нет

Только 4 из 10 россиян выступают за предоставление возможности родителям оплачивать своё образование из средств материнского капитала. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Депутат Государственной Думы С. Колунов выступил с инициативой расширить список возможностей использования материнского капитала, включив в него оплату образования родителей ребёнка. По результатам опроса, проведённого «SuperJob», 4 из 10 россиян поддерживают это предложение: «Полностью согласен, необходимо тратить средства на развитие родителей»; «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».

Однако каждый третий респондент высказал своё несогласие: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал»; «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против». 28% опрошенных затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин поддерживают данную инициативу: 42% против 36%. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет уровень одобрения самый высокий — 44% (среди респондентов до 34 лет — 39%, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 34%).

Чем выше доход, тем чаще россияне соглашаются с расширением возможностей использования материнского капитала: среди тех, чей заработок составляет до 50 тысяч рублей в месяц, поддерживают законопроект только 30%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, — уже 41%.

Что же думают родители по поводу инициативы депутата: 43% — за, 28% — против, а затруднились с ответом 29%. Отцы немного реже матерей выражали согласие (41 и 45% соответственно). Те из родителей, у кого есть право на материнский капитал, одобряли законопроект чаще, чем те, у кого такого права нет.

Время проведения опроса: 2—7 ноября 2024 года.