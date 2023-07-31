Возможность открытия своего бизнеса рассматривают 3 из 10 россиян

Чаще всего о своем бизнесе мечтают менеджеры по закупкам и юристы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

Сегодня 29% россиян рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 52% не готовы стать предпринимателями.

С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 43%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 23%.

Число желающих стать предпринимателями растёт с увеличением дохода: лишь 21% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — 47%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 42%), а также маркетологи (40%). Заинтересованность в предпринимательстве за год выросла среди врачей, юристов и менеджеров по логистике. Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес — среди бухгалтеров (17%), продавцов (18%) и секретарей (19%).

За два года количество желающих открыть свой бизнес в целом по стране уменьшилось с 38% до 29%: «Сети вытесняют малый бизнес»; «Дорого, трудозатратно и недоходно. При нынешних условиях проще быть наёмным специалистом»; «Коррупция душит бизнес». Данные официальной статистики подтверждают снижение интереса к предпринимательству: по состоянию на 10 июля 2020 года вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства было зарегистрировано 1,3 млн, на 10 июля 2021 и 2022 годов — по 580 тысяч. Но в этом году ФНС уже фиксирует некоторое оживление: на 10 июля вновь созданных предприятий МСБ и ИП — 688 тысяч. Почему же желающих открыть свой бизнес не стало больше? Общественное мнение инертно: в экономике уже наметился «отскок», предпринимательский энтузиазм потихоньку растёт, но для большинства это ещё не очевидно и мысли о своём деле пока внушают опасения.

Время проведения опроса: 21—27 июля 2023 года.