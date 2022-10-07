Возможность заниматься производственной гимнастикой есть у каждого одиннадцатого работающего россиянина

Более 70 регионов России возрождают на предприятиях программу производственной гимнастики. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», после опроса, во время которого они поинтересовались, нужна ли подобная физическая активность работникам. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

На работе 9% россиян проводится производственная гимнастика: у 3% опрошенных — для всех, у 6% — только для желающих. Каждый второй опрошенный хотел бы, чтобы подобные программы проводились (53%). 38% россиян в производственной гимнастике не заинтересованы.

Чаще остальных о физкультминутках мечтают женщины (60% против 46% среди мужчин). Молодежи до 24 лет физическая активность в рабочее время кажется привлекательной идеей чаще, чем россиянам старше 45 лет (56 и 51% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, выросло и количество сотрудников, на работе у которых проводится производственная гимнастика, и число заинтересованных в физической активности.