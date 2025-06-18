Возможности для новичков в спортивной индустрии: жителей Мурманской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объявила о старте регистрации на новый конкурсный трек «Профи среди любителей» в рамках проекта «СпортТрек». Участниками могут стать баскетболисты-любители, начинающие спортивные менеджеры и организаторы мероприятий из Мурманской области. Заявки принимают до 31 июля 2025 года.

Трек «Профи среди любителей» ориентирован на три категории участников: баскетболистов, играющих на любительском уровне, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии. Баскетболисты и спортивные менеджеры Мурманской области получат возможность поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий получат возможность разработать концепцию спортивного мероприятия в рамках проекта «СпортТрек».

«Проект «СпортТрек» растёт и открывает новые возможности для его участников. Ранее мы подвели итоги регистрации на конкурс для тренеров, заявки на который подали почти две тысячи человек. А сегодня запускаем новый трек, который позволит проявить себя любителям спорта и его организаторам. Учитывая предыдущий опыт, ждем большое количество заявок от заряженных и неравнодушных людей, которые готовы развивать спорт в стране», – прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

После регистрации участникам предлагается заполнить анкету и выбрать одно из направлений. Далее открывается доступ к заданиям, например, пройти опрос, написать эссе или записать видеовизитку. Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое формулирование целей и их реалистичность, мотивация и другие. В состав жюри конкурса войдут заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян и бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко, а также представители проекта «СпортТрек».

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй состоится два матча: основной с участием финалистов и приглашённых спортсменов, а также гала-матч с партнёрами и друзьями президентской платформы. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни и реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548548/#&gid=1&pid=1