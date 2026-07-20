Возможности Мурманской области для молодых кинематографистов представили на фестивале «Кинолес» в Санкт-Петербурге

Руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова выступила на конференции «Возможности для дебютантов. Опыт интеграции в киноиндустрию». Она рассказала о съёмках на Крайнем Севере, темах и жанрах, которые выбирают молодые авторы, а также о мерах поддержки.

Как сообщает vk.ru/murmanculture, с 2020 года в регионе работает грантовая программа для молодых кинематографистов от 18 до 35 лет – 500 тысяч рублей от областного правительства. Обязательное условие – съёмки на территории области. За пять лет при грантовой поддержке снято 16 фильмов, еще три в производстве. Всего за шесть лет в регионе создано более 160 картин, и каждый третий фильм снимают именно молодые авторы.

Чаще всего это короткометражные игровые фильмы, а также документальные ленты. Также есть два полнометражных: «На выдохе» Рината Махмудова и «Мой север» Юлии Крыловой. Основными темами становятся отношения поколений, саамская культура, события Великой Отечественной войны. Среди заметных работ – «52 герца» Анны Лычкиной, «Северные ведьмы» Лизы Прохоровой, «Капсула времени» Анны Цедрик.

Также Светлана Солдатова рассказала о географии съёмок. Самыми востребованными локациями стали Териберка, Мурманск, Кировск. Активно продвигается Печенгский округ: полуострова Рыбачий и Средний, Кольская сверхглубокая скважина, города Никель и Заполярный.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?w=wall-139605315_33433&z=photo-139605315_457289081%2Fwall-139605315_33433