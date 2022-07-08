Возможности трудоустройства в ММТП вызывают неизменный интерес у северян

АО «Мурманский морской торговый порт» приняло участие в ярмарке вакансий, которая прошла в областном центре в рамках празднования Дня молодёжи. В подобном формате ярмарка была организована впервые, в ней приняли участие ведущие предприятия региона.

Как рассказала начальник службы по привлечению, найму и комплектованию персонала АО «ММТП» Татьяна Середова, стенд предприятия вызвал большой интерес посетителей – как молодых специалистов, так и опытных. Их интересовали возможности трудоустройства по специальности, уровень заработной платы и социальной защищенности. Особый интерес гостей вызвала возможность поступления детей работников в транспортно-логистический класс, открытый по инициативе АО «ММТП» в гимназии №8 г. Мурманска.

«По итогам двух дней работы на ярмарке к нам поступило значительное число анкет, и люди продолжают обращаться в нашу службу. Возможности работы, самореализации и профессионального развития в Мурманском морском торговом порту вызывают неизменный интерес, и ярмарка позволила еще раз рассказать о них», - сказала Татьяна Середова.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Для работников предприятия и членов их семей действуют различные социальные программы поддержки, которые являются неотъемлемой частью деятельности старейшего предприятия Мурманска.

Подробную информацию о возможностях трудоустройства в АО «ММТП» можно узнать на странице «ВКонтакте» Работа АО «Мурманский морской торговый порт» (vk.com) или, обратившись в службу по привлечению, найму и комплектованию персонала АО «ММТП» по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 18; телефоны: 48-05-92, 48-08-04.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249280%2Fwall-149919532_2618