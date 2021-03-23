Возможны перерывы трансляции сигналов

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о приостановке вещания РТРС-1 и РТРС-2 с объекта ЦЭТВ Мурманск, по адресу: г. Мурманск, ул. Шолохова, 36 на период проведения работ с 22.00 25 марта до 5.00 26 марта.

В рамках проводимых работ возможны кратковременные перерывы трансляции в период, согласно режиму вещания: программ «Вести FM» - с 22.00 25 марта до 5.00 26 марта, «Маяк», «Радио России» - с 22.00 25 марта до 1.00 марта.

Так же в период с 1.00 до 5.00 26 марта возможны перерывы (до 20-ти минут) трансляции сигналов РТС-1 и РТРС-2 в сеть IP ТВ операторов ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ПАО «Мегафон».