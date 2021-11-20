Возобновлена работа онлайн-сервиса по выдаче справок формы 9

С 18 ноября на сайте ГОБУ «МФЦ МО» возобновил работу сервис по получению сведений о зарегистрированных в жилом помещении (справка формы 9) в электронной форме. Теперь получить справку формы 9 можно не выходя из дома за несколько минут с помощью компьютера, планшета или смартфона.

Работа сервиса была приостановлена в связи с изменениями на федеральном уровне требований к формату идентификации и аутентификации пользователей через единую систему (ЕСИА) на официальных сайтах государственных и муниципальных органов и организаций. На сегодняшний день все необходимые доработки и настройки завершены.

Сервис зарекомендовал себя как востребованный населением, ежедневно к нему обращаются более 200 жителей Мурманской области. Получить справку можно на главной странице сайта МФЦ в «Личном кабинете», заполнив соответствующие поля электронной формы и отправив запрос. Справка поступит в «Личный кабинет» в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Электронный документ (справка) признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно и заверенному печатью.