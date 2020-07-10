Возобновляется работа совета по туризму Мурманской области при губернаторе. Андрей Чибис поддержал инициативу активных и неравнодушных представителей отрасли, с которой они обратились к главе региона во время вчерашней онлайн-встречи.

В видеоконференции приняли участие руководители туристических компаний области, бизнесмены отрасли, в том числе победители конкурсного отбора проектов среди субъектов туриндустрии по получению государственной поддержки. Ключевой посыл встречи – развитие внутреннего и въездного туризма.

Кольское Заполярье – уникальный регион с богатым туристическим потенциалом, на развитии которого необходимо сделать особый акцент. Важно формировать локальные бренды и продвигать позитивный образ Севера в медиапространстве, обратил внимание губернатор. На встрече прозвучал насущный вопрос о закреплении сертификации гидов и экскурсоводов на территории региона. Данная мера позволит защитить туроператоров и потребителей от некачественного предоставления услуг.

«Абсолютно поддерживаю данную меру по принятию изменений в законодательстве на региональном уровне в соответствии с федеральным по сертификации гидов и экскурсоводов, чтобы нелегалов, которые сегодня составляют недобросовестную конкуренцию профессионалам туриндустрии, убрать с рынка», – подчеркнул губернатор.

Для развития туристической отрасли в регионе необходимо создавать достойную инфраструктуру. В 2020 году увеличен с 4 до 10 млн рублей объём субсидии, направленной на реализацию инфраструктурных проектов – создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, а также организацию мероприятий по сохранению промыслов и локального продукта. Кроме того, на встрече прозвучало предложение о поддержке детского образовательного туризма для изучения истории родного края.

«Это направление будем, безусловно, развивать. Школьники должны посещать уникальные места Севера, знать вё о подвигах наших земляков, о развитии Заполярья. Считаю, что программу продвижения туризма в регионе вместе с органами власти должны формировать активные представители туристического сообщества. Поэтому принято решение совместно с инициативным бизнесом возобновить работу совета по туризму, который приступит к работе уже на следующей неделе», – резюмировал Андрей Чибис.