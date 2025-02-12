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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 10:15

Возобновляются сезонные рейсы из Домодедово в Хибины

Авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет сезонные рейсы из Домодедово в Хибины – точку притяжения путешественников, туристов, спортсменов и любителей горных вершин.

В настоящее время авиакомпанией будет выполняться 4 рейса в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С 17 марта появится ещё два дополнительных рейса: по четвергам и субботам. Билеты уже в продаже.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с 31 января, благодаря поддержке правительства Мурманской области действует авиасообщение по субсидируемому маршруту Калининград – Апатиты, утвержденному Росавиацией. По информации аэропорта «Хибины», данное направление очень быстро набирает популярность.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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