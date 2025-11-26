Возраст — не помеха труду: свыше 100 северян доказали это в проекте «Работа рядом»

В Мурманской области более 100 пенсионеров и граждан предпенсионного возраста трудоустроились благодаря проекту «Работа рядом». С мая 2025 года программа стала доступна для жителей региона старшего поколения, что позволило им найти подработку рядом с домом.

«Проект «Работа рядом», в котором теперь могут участвовать представители серебряного поколения, доказало свою необходимость, — отметила директор ЦЗН Мурманской области Юлия Рябинова. — Это взаимовыгодное партнерство: работодатели получают опытных сотрудников и закрывают вакансии на временные работы, а люди старшего возраста - возможность оставаться активными и получать дополнительный доход. Мы продолжаем трудиться над созданием комфортных условий для трудовой адаптации».

Помимо трудоустройства и обучения, участникам проекта доступен комплекс мер поддержки. Карьерные консультанты кадровых центров оказывают индивидуальное сопровождение: помогают в профориентации, составлении резюме, а также отвечают на вопросы о регистрации самозанятости. Также для пожилых северян доступны программы обучения.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, региональный проект «Работа рядом» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!». Реализация проекта создаёт условия для активного долголетия северян старшего поколения, включая их социальную интеграцию и участие в экономической жизни региона и улучшения их уровня жизни.

